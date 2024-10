Am Samstag, 12. Oktober, um 19 Uhr findet in Niederkirchen in der Mehrzweckhalle ein Musikfestival statt. Das Festival findet im Rahmen der Festivitäten der 1325-Jahrfeier von Niederkirchen statt und verspricht laut Veranstalter ein abwechslungsreiches Programm. Mitwirkende sind der Chor der Kirchengemeinde, die Musikschule der Verbandsgemeinde, der Männergesangverein, Theresa Rutz, Christian Schmaltz, die Seccosingers sowie die Bläsergruppe „Niederkirchen bläst“. Wir erwarten ein abwechslungsreiches Programm mit musikalischer Vielfalt. Die Moderation übernehmen die „4 von hier“. Die vier Frauen sind im Dorf bekannt aus der Dorffasnacht. Sie werden mit ihrem humorvollen Stil durch den Abend führen. Der Eintritt ist frei.