Mit einem musikalischen Paukenschlag ist am Donnerstagabend eine neue Konzertreihe der städtischen Kulturabteilung eröffnet worden: Im Saalbau brillierte das Prague Royal Philharmonic Orchestra mit seinem Dirigenten Heiko Mathias Förster. Immer zum Auftakt des alle zwei Jahre stattfindenden Neustadter Demokratiefests sollen von nun an junge europäische Spitzenorchester und -ensembles auftreten. Im Saalbau wurden Klassiker geboten: Smetanas „Die Moldau“ und Dvoráks Sinfonie Nr. 9 „Aus der neuen Welt“. Den Schwerpunkt bildete Rachmaninoffs 2. Klavierkonzert, gespielt von dem gebürtigen Neustadter Joseph Moog. Zum Demokratiefest wird heute ein Wandbildnis an der Fassade der Karl-Helfferich-Straße 2 enthüllt, das der Mannheimer Künstler Rick Riojas gestaltet hat. Offiziell eröffnet wird das Fest am Samstag um 12 Uhr auf dem Marktplatz.