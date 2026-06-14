Ein kultiviert-voluminöser Sound in hochprofessioneller Aufmachung erfüllte das Konzert in der Edith-Stein-Kirche. Geboten wurde Blasmusik vom Feinsten.

In ihrer schon zur Tradition gewordenen Veranstaltungsreihe „Musik im Anflug“ legte die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz mit ihrem großen Blechbläserensemble an der Weinstraße eine blitzsaubere Punktlandung hin. So ganz ohne Kerosin- und Weihrauchdüfte, wie Eckard Hilgemann als charmanter Gastgeber treffend anmerkte. Nein, sakral und kontemplativ war das Programm nicht ausgelegt, vielmehr virtuos schwungvoll und mit facettenreich schillernden Klangfarben. Und bisweilen auch recht phonstark, was bei einem Dutzend gestandener Blechbläser – darunter als einzige Frau die Schweizer Trompeterin Magdalena Rosenberg – keine große Überraschung ist.

Bekannte Opernwerke und Musical-Evergreens nur mit Trompete, Posaune, Horn und Tuba zu interpretieren, dabei auf weiche Streicher-Kantilenen gänzlich zu verzichten, bietet ein exquisites Hörerlebnis. Mitunter in fliegendem Wechsel bedienten sich die Musiker eines eindrucksvollen Equipments aus Instrumenten und Dämpfern in unterschiedlicher Größe. Dabei punktete das bestens disponierte und hochkonzentrierte Ensemble mit präzisen Einsätzen, sicherem Zusammenspiel und lupenreiner Interpretation. Dazu gesellten sich ausgeprägte Spielfreude und dynamisches Gespür. Selbst bei rasanten Tempi und atemberaubenden Läufen waren die Philharmoniker nicht in Verlegenheit zu bringen.

Dirigentenpult und Piccolo-Trompete

Als versierter künstlerischer Leiter hatte Andre Schoch seine Mannschaft fest im Griff. Der 39-jährige Trompeter, mit den höheren Weihen der Berliner Philharmoniker gesegnet und seit 2024 Professor an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim, führte mit exakter Zeichengebung verlässlich durch die recht anspruchsvollen Arrangements. Und wenn er nicht gerade am Dirigentenpult stand, ließ er seine Piccolo-Trompete in den allerhöchsten Tonlagen jubilieren.

Zum Auftakt tauchten die Blechbläser mit Claudio Monteverdi (1567-1643) tief in die Renaissancezeit ein. Bei der Toccata aus seiner 1607 uraufgeführten Oper „L'Orfeo“ entfalteten sie die ganze Strahlkraft ihrer Instrumente und schufen eine feierliche Atmosphäre. Im Kontrast dazu stand die lyrisch-slawische Tonfärbung der Suite aus der Oper „Rusalka“ von Antonin Dvorák (1841-1904) mit der wunderbaren träumerischen Melodik des berühmten Liedes an den Mond. In der kleinen Dreigroschenmusik von Kurt Weill (1900-1950), bei der die Posaunen häufig die Führung übernahmen und Schlagzeuger Bernd Mallasch die rhythmische Rückendeckung gab, durften die Zuhörer Bekanntschaft mit Mackie Messer und dem Kanonensong machen.

Oper und Tanz

Große Oper dann nach der Pause. Zuerst die monumentale Ouvertüre aus der Oper „La Forza del Destino“ von Guiseppe Verdi (1813-1901) mit dem aufrüttelnden Schicksalsmotiv und den markanten Forte-Einwürfen. Dann das melodiöse, mit dynamischer Finesse interpretierte Intermezzo aus der Oper „Manon Lescaut“ von Giacomo Puccini (1858-1924), bei dem die tragische Liebesgeschichte der Titelfigur nachempfunden werden konnte.

Fehlte als krönender Abschluss noch ein beschwingt-tänzerischer Akzent mit heiterer Note. Die Suite aus dem Musical „My Fair Lady“ von Frederik Loewe (1901-1988) kam als Stimmungsaufheller wie gerufen. „Ich hätt' getanzt heut' Nacht“, „Es grünt so grün“, „Mit 'nem kleenen Stückchen Glück“ – bei all diesen eingängigen und brillant intonierten Titeln fiel es schwer, der Versuchung zum Mitsingen zu widerstehen. Mit der fetzig-jazzigen Zugabe „Puttin' on the Ritz“ von Irwing Berlin verabschiedete sich das Ensemble von einem restlos begeisterten Publikum.