Die Evangelische Gemeinschaft Lachen-Speyerdorf lädt für Sonntag zu einem außergewöhnlichen Gottesdienst ein, bei dem Musik auf Wort trifft: Der Singer-Songwriter und Gummersbacher Theologe Daniel Harter wird dabei sein. Als Botschafter für das Kinderhilfswerk Compassion möchte er den Kindern eine Stimme geben, die in Armut leben. Geprägt durch den Besuch seines Patenkindes in Uganda, hat Harter auf seinem aktuellen Album „Neuer Tag“ viele Eindrücke und bewegende Momente festgehalten. Der Musik-Gottesdienst wird eine Mischung sein aus seinen Liedern, Videoclips und einer lebensnahen und verändernden Predigt zum Thema „Multiplikation statt Division“. Beginn ist um 10.30 Uhr in der Evangelischen Gemeinschaft Lachen-Speyerdorf, Hambacher Weg 50.