Harry Potter kommt in den Saalbau nach Neustadt. Nein, nicht persönlich natürlich, aber wer die Augen schließt, wird bei „The Magical Music of Harry Potter“ mit vielen Melodien aus den Potter-Filmen verwöhnt und in die magische Welt von Joanne K. Rowling eintauchen. Und sogar einer der Schauspieler reist mit an.

Möglich macht das Gastspiel der Berliner Veranstalter „Star Entertainment“, der auch mit Filmmusik-Programmen wie „The Lord of the Rings & The Hobbit – The