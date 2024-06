Vier „Klappstuhl-Events“ entlang des Kunstpfads durch die Verbandsgemeinde Maikammer hat es seit der Premiere am 25. Mai in St. Martin an der Skulptur „I believe I can fly“ bislang gegeben, und alle stießen, wie der Organisator Herbert Pauser vom Kunstpfade-Verein berichtet, auf große Begeisterung beim Publikum. Wer im Schatten der verschiedenen Skulpturen des Kunstpfads in Kirrweiler, Maikammer und St. Martin jeweils künstlerisch zum Zuge kommt und wie, wird vorab nicht verraten. Jedes Event soll eine Überraschung sein. Klar ist nur, jede Darbietung dauert etwa 45 Minuten, der Eintritt ist frei, wobei eine Hutspende für die Künstler selbstverständlich sein sollte, und die Veranstaltungen sind wetterabhängig und können gegebenenfalls kurzfristig abgesagt oder verlegt werden. Alle Termine und Informationen dazu gibt’s jeweils aktuell auf www.kunstpfade.de. Von Vorteil kann es auch sein, einen eigenen Stuhl oder eine Decke mitzubringen, sowie Getränke oder Essen nach Ermessen.

Bisher waren nach der Premiere in St. Martin mit der Südpfälzer Band „Gretchens Pudel“ auch noch der Liedermacher Matze Heiny am „Wächter“ in Maikammer, das „Jenny Beyer Trio“ in Kirrweiler, dessen Auftritt allerdings in den trockenen „Edelhof“ verlegt werden musste, sowie ein Lesung mit Birgit Heid und Lothar Seidler an der Sandstein-Hand von Bernhard Mathäss in Maikammer zu erleben. Bis Mitte September sind nun mit einer Pause im Hochsommer nach gegenwärtigem Stand noch fünf „Klappstuhl-Events“ geplant – das nächste schon an diesem , Samstag, 22. Juni, ab 20 Uhr in St. Martin an der Skulptur „To see beyond“ des Briten Tim Norris am Weinbergsweg nördlich der Jahnstraße. Ein weiteres folgt am Samstag, 29. Juni, 20 Uhr, in Kirrweiler am „KFB-Narren“. Für eine bessere Planung bitten die Veranstalter um Anmeldung auf www.klappstuhl.kunstpfade.de.