Zweimal, 1494 und 1505, reiste der junge Albrecht Dürer von Nürnberg aus über die Alpen nach Venedig. Die Begegnung mit der Kultur der italienischen Renaissance war von tiefgreifendem Einfluss auf seine künstlerische Entwicklung. Er berichtet von Begegnungen mit inspirierenden Künstlern und Kunstverständigen, aber auch mit Musikern, unter denen sich eben auch gute Lautenschläger und Pfeifer befanden. Das Duo „Mon Plaisir“, bestehend aus den Neustadter Alte-Musik-Spezialisten Norbert Gamm und Andrea C. Baur, greift diese Vorlage auf und spürt in seinem Programm „...gut Lawttenschlaher, Pfeÿffer...“ am Sonntag, 11. Juli, um 17 Uhr in der Martin-Luther-Kirche diesem fernen Klang der Lagunenstadt um das Jahr 1500 nach. Die von Gamm gespielten Renaissanceblockflöten verschiedener Größe und die von Baur bediente Renaissance-Laute verbinden sich zu einem Klang, wie er seinerzeit vielleicht auch den Künstler aus dem Norden in ähnlicher Weise umgeben haben könnte. Reste mittelalterlicher Archaik, Tanzmusik, franco-flämische Chansons sowie italienische Volksmusik bilden ein vielfältiges Repertoire, aus dem die Musiker, damals wie heute, in kreativer Weise schöpfen können. Der Eintritt zu dem von der Fördergemeinschaft Alte Winzinger Kirche verantworteten Konzert ist frei. Es stehen 80 Plätze zur Verfügung Spenden teilen sich der Verein und die Künstler.