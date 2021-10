Nach etlichen coronabedingt über das Videokonferenz-Programm „Zoom“ organisierten Vorträgen startet der Museumsförderverein jetzt wieder mit Live-Mittwochstreffs in der Martin-Luther-Kirche.

Los geht es schon in dieser Woche, wenn am 6. Oktober um 16 Uhr Roland Paul, der frühere Direktor des Instituts für pfälzische Geschichte und Volkskunde in Kaiserslautern, über eines seiner Leib- und Magenthemen referiert. „Um des Glaubens willen“ ist sein Vortrag überschrieben, der sich mit der Verfolgung der protestantischen Hugenotten und Wallonen in Frankreich und den Spanischen Niederlanden sowie ihrer Flucht und Aufnahme im 16. und 17. Jahrhundert in der Pfalz befasst, wovon insbesondere Orte wie Frankenthal, Lambrecht und Otterberg sehr profitierten.

Wie das chinesische Teehaus in den Luisenpark kam

Norbert Egger, von 1989 bis 2005 Erster Bürgermeister der Stadt Mannheim, folgt am 3. November mit einem Vortrag über das chinesische Teehaus im Duojing-Garten des Luisenparks, das 2001 auf Anregung seiner Gattin hin und finanziert von großzügigen Spenden als bis heute größtes Bauwerk seiner Art in Europa von chinesischen Facharbeitern direkt vor Ort errichtet wurde. Auch die Städtepartnerschaft Mannheims mit den Metropolen Zhenjang und Qingdao soll beleuchtet werden.

Der Neustadter Bahn-Experte Werner Schreiner folgt schließlich am 1. Dezember, mit einem Beitrag, der auf das pfälzische Eisenbahn-Jubiläum 2022 vorausweist: „Vor 175 Jahren. Die Eisenbahn kam in die Pfalz“ ist sein Vortrag überschrieben, in dem es vor allem um die Personen gehen soll, die die Idee einer Bahn in der Pfalz aufbrachten und den Bau der Pfälzischen Ludwigsbahn auch mit teilweise großem finanziellem Eigen-Risiko Realität werden ließen.

