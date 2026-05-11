Das Eisenbahnmuseum der Pfalz am Neustadter Hauptbahnhof nimmt laut eigener Mitteilung dieses Jahr wieder am internationalen Museumstag teil. Das Museum, das im ältesten noch in Betrieb befindlichem Lokschuppen Europas untergebracht ist, hat als Schwerpunkt Fahrzeuge der ehemaligen süddeutschen Länderbahnen, unter ihnen die beiden letzten Original-Dampflokomotiven sowie einen Personenwagen aus der Pfalzbahnzeit. Auch Dampf-, Diesel-

und E-Loks sowie Triebwagen aus der Zeit der Deutschen Reichs- und Bundesbahn sind ausgestellt. Die meisten Loks

und Wagen dürfen von innen besichtigt werden, so das Museum in seiner Ankündigung. Im Obergeschoß des Lokschuppens befindet sich zudem eine 134 Quadratmeter große Spur 1-Modellbahnanlage.

Das Museum kündigt anlässlich des internationalen Museumstags einen Basar für Eisenbahnbücher und eine Kinderspielecke an. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen.

Info

Internationaler Museumstag im Eisenbahnmuseum: Sonntag, 17. Mai, 11 bis 17 Uhr, Eintritt an diesem Tag frei. Mehr Infos: www.eisenbahnmuseum-der-pfalz.de.