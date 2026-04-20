Bei den 49. Bockenheimer Mundarttagen gab es eine Krimilesung, Literaturwerkstatt, Musik, Comedy und gleich drei Preisverleihungen.

Bockenheim bezeichnet sich selbst als „Mundartgemeinde“. Im Frühjahr finden die „Mundarttage“ mit dem im vergangenen Jahr neu geschaffenen „Pälzer Prosapreis“ und dem bereits etablierten „Preis der Emichsburg“ statt, im Herbst der „Mundartdichterwettstreit“. Dieses Jahr wurde zusätzlich erstmalig das „Mundartgedicht des Jahres“ verliehen. Gewonnen hat das Gedicht „Haselniss vum Vadder“ von Matthias Zech. Es handelt von einem 91-jährigen dementen Vater, der stundenlang die Haselnüsse aus seinem Garten knackt und dann seinem Sohn schenkt. Für diesen sind die Nüsse das Konzentrat der Liebe seines Vaters und damit besonders wertvoll.

Erstmalig gab es diesmal auch am Freitag eine Auftaktveranstaltung zugunsten der „Pfälzischen Mundartstiftung“. Der Autor Harald Schneider las im Weingut Griebel auf hochdeutsch mit Pfälzer Akzent seinen Lokalkrimi „Totgebabbelt“. Kommissar Palski klärt in diesem Band Verbrechen im Umfeld der Mundartwettbewerbe auf. Der Leser stößt dabei auf Heike Benß, die auch in der Realität die Mundartveranstaltungen in Bockenheim organisiert, die Jurorin Ute Zimmermann und den Musiker Uli Valnion. Musikalisch begleitet wurde der Abend von Michael Werner mit „pennsylvanischdeitschen“ Liedern zur Gitarre.

Newcomerin gewinnt Prosapreis

Am Samstagvormittag nahmen vier Teilnehmer, die sich im Vorfeld mit je zwei eigenen Gedichten beworben hatten, an der von Ute Zimmermann geleiteten Mundartwerkstatt teil. Gemeinsam „feilten“ die Autoren an ihren Werken, besprachen, wie sie sie optimieren könnten, um sie weiter zu „verdichten“. Poesie sei bis zu einem gewissen Grad „Handwerk“, deshalb die Werkstatt. Wer wollte, konnte sein nun „ausgefeiltes“ Gedicht nachmittags bei der Veranstaltung im Weingut Griebel vorstellen.

Dort wurde auch der zweite „Pälzer Prosa Preis“ vergeben. Der erste Platz ging an Silke Fruth, eine Newcomerin aus Weinolsheim in Rheinhessen. In „Die Sach mit de Weeschbeschreibung“ erklärt Fruth, die auch als Fasnachter aktiv ist, höchst humorvoll den Weg nach „Undenheim“. Der zweite Platz ging an Max Stapf aus Weisenheim am Sand mit „Denkscht emol an mich“, eine Hommage an seinen Großvater. Im Text läuft sowohl die reale Uhr, als auch die Lebensuhr ab. Der dritte Platz ging an Cornelius Molitor aus Kaiserslautern mit „De Gutschei“. Der Schwiegermutter soll zum Geburtstag ein Gutschein für die Fußpflege geschenkt werden – doch dazu muss erstmal die richtige Adresse herausgefunden werden.

Comedy am Samstagabend

Der Samstagabend endete mit Comedy. Das Boulevardtheater Deidesheim war mit seiner Show „Ein Dummbabbler kommt selten alleine“ zu Gast in der Festhalle Emichsburg. Die Mixed Show zeigte ein Potpourrie aktueller Mundartkünstler: Jutta Hinderberger parodierte mit der Kunstfigur Kättl Feierdaach liebevoll eine einfache Frau vom Land. Sie demonstrierte dabei die Mentalitätsunterschiede zwischen Männern, „Moiner“ und Frauen in übertriebenen, aber lebensnahen Szenen.

Boris Stijelja zeigte sich höchst erfreut, nun vollständig integriert zu sein, wenn er als „Pfälzer mit kroatischem Migrationshintergrund“ den Comedyabend bei den Mundarttagen eröffnen durfte. Er weiß, mit seinem kroatisch angehauchtem Pfälzisch zu spielen: Ein Schenkelklopfer, wie er den Satz „ich brauch Gelleriewe fer die Geil heut“ (ich brauche Möhren für die Pferde) versteht als „ich brauche Gelleriewe für die Geilheit“.

Über interkulturelle Kommunikation wusste auch der „Pälzer Türk“ Teyar Cira zu berichten, Dennis Boyette parodierte Verständigungsprobleme während seiner Arbeit als Polizist, die er körpersprachlich anging. Götz Valter, bekannt als einer der beiden von „Spitz und Stumpf“ parodierte ein Gespräch über eine Speisekarte im Restaurant zwischen dem Pfälzer Helmut Kohl und dem Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki. Der Abend war höchst unterhaltsam und zeigte die Sprachvarianz des Pfälzischen, wenn die Sprache durch Migration „erweitert“ wird.

Preis für Ramon Chormann

Am Sonntag schließlich wurde nach dem Mundartgottesdienst von Dekan Paul Metzger der Preis der Emichsburg verliehen. Der Gottesdienst kombinierte wunderbar Comedy mit religiöser Botschaft. Der Preis der Emichsburg ging schließlich an Ramon Chormann. Der Kabarettist aus Bischersheim führt zwei „Exklusivtheater“ in Mainz und Kirchheimbolanden, in denen er selbst auftritt. Seine Künstlerkarriere begann als Büttenredner unter anderem in der Mainzer Fasnacht. Der Preisträger zeigte sich erfreut über die Auszeichnung und gab den Zuschauern mit auf den Weg „nicht so viel ins Kästchen glotzen“, sondern mehr seinen Mitmenschen zu begegnen. Man müsse Herz und Hirn mehr zusammenbringen, sich erlauben Mensch zu sein.

Termin

Am 17. Oktober findet der 74. Mundartdichterwettstreit in Bockenheim statt, Einsendeschluss für unveröffentlichte Mundartgedichte ist am 31. August. Informationen über www.bockenheim.de. Zur Pfälzer Mundartstiftung gelangt man über www.hiwwe-wie-driwwe.com

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