Der Hammer ist gefallen: Für 1550 Euro wurde die Farbradierung „Frieden, Freiheit, Fliegen“ von Armin Mueller-Stahl versteigert. In letzter Minute hat Richard Racs, früherer Ortsvorsteher von Haardt, am Freitag um 9.59 Uhr sein Gebot per E-Mail bei der RHEINPFALZ-Redaktion abgegeben. Es lag um 50 Euro höher als jenes, das eine Stunde zuvor eingegangen war. 1500 Euro seien für ihn eigentlich das Limit gewesen, so Racs. Doch dann habe er lieber eine ungerade Summe bieten wollen. Für den Weltstar Mueller-Stahl hat er keine besondere Vorliebe. Ausschlaggebend für ihn war vielmehr, dass die von Mueller-Stahls Lübecker Galerie gestiftete Radierung zugunsten der Neustadter Ukrainehilfe versteigert wurde. Jetzt muss die Familie nur noch einen geeigneten Platz für das handsignierte Kunstwerk finden.