Der 33. Mußbach Triathlon ist Geschichte. In einer Woche beginnt bereits die Vorbereitung. Vorher gab es jede Menge Lob – aber auch Wunsch, der schwer zu erfüllen ist.

„Perfekt!“ Das Lob kam aus berufenem Munde. Immerhin ist Julian Becker amtierender Deutscher Meister über die Kurzdistanz im Triathlon. Und in 56:36,9 Minuten kam der Starter des VfL Münster auch in Mußbach als erster über die Ziellinie. Das Lob galt zunächst einmal den rund 200 Helfern, die es den 350 Startern auf der Strecke möglichst einfach gemacht hatten. „Nur der Anfang auf der Radstrecke war ein wenig schwer“, sprach Becker aber auch das größte Manko der Traditionsveranstaltung an.

„Ich war jedes Mal froh, wenn alle Radfahrer auf der Radstrecke waren und es zu keinen Zwischenfällen gekommen ist“, verriet Dieter Hackebeil, Ehrenvorsitzender des TV Mußbach. Und auch wenn er die Verantwortung in der Zwischenzeit weitergegeben hat, zittert auch er noch mit. Denn die komplette Abtrennung der Radstrecke vom Autoverkehr ist, trotz der Unterstützung durch die Polizei, noch immer nicht möglich. Von diesem kleinen Schwachpunkt abgesehen, schwärmte Becker aber vom gesamten Wettkampf. „Und sogar das Wetter war einfach perfekt für einen Triathlon.“

Lokalmatador mit langer Anreise

Sebastian Steigert konnte da nur zustimmen. Er hat mittlerweile bereits einige Mehrkämpfe in Mußbach auf dem Buckel. War, trotz Heimvorteil, jahrelang der Starter mit der weitesten Anreise. „Vor drei Jahren war ich hier das letzte Mal am Start. Damals war ich für die BASF in Belgien tätig“, erklärte der Lokalmatador des TV Mußbach. Und auch berufliche Station in Asien konnte ihn nie von seinem Start in Neustadt abhalten. „Zuletzt konnte ich nur nicht mehr richtig trainieren.“ Steigert hofft, dass er dieses Manko im kommenden Jahr abstellen kann. Auch wenn er dann nicht mehr der Athlet mit der weitesten Anreise sein wird: „Mittlerweile wohne ich in Mainz“, erklärte er lachend.

In der Wechselzone am Stadionbad in Neustadt ging es aufs Rad. Foto: lm

Für Fabian Glantz vom TV Mußbach war der Start in diesem Jahr hingegen eine Premiere. „Ich habe erst im März beschlossen, dass ich mitmachen möchte“, verriet er. Vor allem bei der ersten Disziplin war ihm das auch anzumerken. „Ich war wahrscheinlich der Einzige, der im Becken im Brustschwimmen unterwegs war.“ Aber ohne Training hatte er sich den ansonsten üblichen Kraulstil nicht zugetraut. Nicht nur deshalb werde es wohl nicht bei einem einzigen Start bleiben, kündigte er kurz nach dem Zieleinlauf an. „Wir diskutieren gerade über längere Strecken“, verriet er den Gesprächsinhalt mit Vereinskollegen und Gleichgesinnten. „Die Kombination der unterschiedlichen Disziplinen macht den Reiz aus“, hat der ursprüngliche Radsportler Blut geleckt.

Keine ungewöhnliche Einsteigergeschichte wusste Herbert Renner aus dem Organisatorenteam. Auch er freute sich wieder über eine rundherum gelungene Veranstaltung. „Die Stimmung war wieder überall super.“ Egal ob bei den Zuschauern an der Strecke oder dadurch auch bei den Athletinnen und Athleten – und erst recht beim gesamten Helferteam. „Das ist die Veranstaltung, die den gesamten Verein zusammenbringt“, waren sich der Ehrenvorsitzende Dieter Hackebeil und die aktuelle Vorsitzende Sabine Priemer einig. Immerhin waren unter den rund 200 Helfern im Zieleinlauf und entlang der Strecke praktisch alle Abteilungen des TVM vertreten. „Ansonsten würde es gar nicht funktionieren“, so Priemer. Immerhin müsse man ja damit auch eine Mußbacher Besonderheit überbrücken. „Wir haben hier zwei Wechselzonen.“ Eine am Stadionbad in Neustadt, wo die Schwimmer auf das Fahrrad steigen, und eine auf dem Vereinsgelände in Mußbach, wo Fahrräder gegen Laufschuhe eingetauscht werden. „Dadurch benötigen wir in diesen Zonen deutlich mehr Helfer“, erklärte Priemer. Immerhin sollten alle 350 Starter möglichst schnell die eigenen Laufschuhe finden.

Siegerin hat Wunsch nach der Kalmit

Zumindest die Zuweisung hat einmal mehr praktisch reibungslos funktioniert. Ob jedoch in Zukunft wirklich alle Wünsche der Athleten erfüllt werden können, obliegt nicht allein den Organisatoren und steht damit in den Sternen. „Ich würde mir wünschen, dass der Mußbach-Triathlon wieder über die Kalmit führt“, hatte Siegerin Charlotte Baßler unmittelbar nach ihrem Zieleinlauf einen Wunsch geäußert. Sie selbst fühlte sich auf der Strecke pudelwohl und vor allem auf der Radstrecke direkt in ihre Kindheit zurückversetzt. „Laufen war dagegen nicht so sehr meine Disziplin“, gab sie sich trotz des Erfolgs auf der Sprintstrecke selbstkritisch.

„Die Strecke hängt leider vom Gimmeldinger Tal ab“, erklärte Sabine Priemer. Solange die Strecke dorthin gesperrt ist, bleibe der Wettbewerb auf einen Triathlon-Sprint verkürzt. Die Vereinsvorsitzende kann damit leben. „Dadurch sind wir auch für Einsteiger attraktiv.“ Und zwar nicht nur für die aus den eigenen Reihen, wie Fabian Glantz, sondern für alle Sportbegeistern in der Region und auch darüber hinaus: „Wir waren innerhalb von 24 Stunden ausgebucht“, verriet Herbert Renner. Ein Rekord, der im neuen Jahr schon wieder geknackt werden kann, denn wer die Atmosphäre beim Mußbach Triathlon einmal erlebt hat, will einfach nur mehr davon.