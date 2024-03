Das Tanzpaar Justin Lauer und Rita Schumichin vom TSC Saltatio im TV Mußbach haben im brandenburgischen Bernau eines ihrer lang ersehnten Ziele erreicht.

Die beiden erreichten erstmalig das Halbfinale um die deutsche Meisterschaft der Hauptgruppe in den lateinamerikanischen Tänzen.

54 Paare aus der ganzen Bundesrepublik gingen bei den nationalen Titelkämpfen an den Start. In der Sonderklasse, vergleichbar mit der Ersten Bundesliga anderer Sportarten, ist das Feld derart hochklassig besetzt, dass nur zwei der fünf startenden Paare aus Rheinland-Pfalz die erste Zwischenrunde erreichen konnten, informiert Sophie Schütz, Pressewartin des TSC Saltatio. Für Lauer/Schumichin stand nach der Vor- und zwei Zwischenrunden fest, dass sie sich erstmalig für das Halbfinale der besten zwölf Paare Deutschlands qualifizieren. Ganz befreit tanzten sie die fünf Tänze des Semifinales und überzeugten auch in dieser Runde das Wertungsgericht. „Am Ende wurden sie auf den hervorragenden neunten Platz gewertet und erreichten somit einen ersten Meilenstein ihrer noch jungen Tanzkarriere“, so Schütz.