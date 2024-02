Die Mußbacher Spitzen, die gemeinsame Veranstaltung von acht Mußbacher Weinerzeugern, findet in diesem Jahr am Samstag, 16. und Sonntag, 17. März jeweils von 13 bis 18 Uhr statt. Offiziell eröffnet wird die Weinverkostung am Samstag um 12.30 Uhr im Weingut Hellmer, Meckenheimer Straße 1.

Wieder laden die „Spitzen-Winzer“ direkt in ihre Betriebe ein, wo Weine vor Ort verkostet und gekauft werden können. Durch das „Weingut-Hopping“ haben die Gäste die Möglichkeit, verschiedene Weinerzeuger kennenzulernen.

Laut Veranstaltern ist dieses Jahr auch wieder der „Spitzen-Express“ dabei: Ein Bähnchen, mit dem die Gäste an beiden Tagen von einem Weingut zum nächsten gelangen und auch den Mußbacher Bahnhof erreichen. „So kann das Auto zuhause bleiben“, heißt es von den Veranstaltern.

Tickets gibt es an den Tageskassen in den Mußbacher Weingütern für 22 Euro je Tageskarte und 33 Euro je Zwei-Tages-Karte. Weitere Informationen unter www.mussbacher-spitzen.de.