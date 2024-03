Am Wochenende präsentieren sich bei den Mußbacher Spitzen acht Weinerzeuger und ihre Betriebe. Eröffnet wird das Weinevent, das am Samstag und Sonntag, 16. und 17. März, jeweils von 13 bis 18 Uhr stattfindet, am Samstag um 12.30 Uhr im Weingut Hellmer, Meckenheimer Straße 1. Mit dabei sind die Pfälzische Weinprinzessin Laura Götze, die Mußbacher Weinprinzessin Emma Klemm und Traubenblütenprinzessin Leni Dörlich. Durch das „Weingut-Hopping“ haben die Gäste laut Veranstalter die Möglichkeit, die Vielfalt und Besonderheiten jedes Weinguts noch besser kennen zu lernen.

Das kleine Bähnchen, der „Spitzen-Express“, der sonst immer die Gäste von Weingut zu Weingut und auch zum Mußbacher Bahnhof gebracht hat, wird diesmal nicht fahren: Der Eigentümer der Bahn habe für 2024 kurzfristig abgesagt, teilt der Veranstalter mit. Stattdessen wird nun ein Busshuttle die Gäste transportieren.

Tickets gibt es an den Tageskassen in den Weingütern für 22 Euro (ein Tag) beziehungsweise 33 Euro (zwei Tage). Mehr Informationen unter www.mussbacher-spitzen.de.