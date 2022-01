Die „Mußbacher Spitzen“, die gemeinsame Weinpräsentation der Mußbacher Winzerbetriebe, soll nach dem coronabedingten Ausfall 2021 dieses Jahr wieder stattfinden. Schon 2020 wurde die Veranstaltung in geänderter Form abgehalten: nicht als Verkostung an einem einzelnen Standort, sondern als „Weingut-Hopping“ bei den Betrieben. Diese Idee fand guten Zuspruch, wie die Organisatoren mitteilen, „sodass auch dieses Jahr wieder am Konzept der unterschiedlichen Probierorte festgehalten wird“. Die Gäste hätten somit die Möglichkeit, die einzelnen Weingüter noch besser kennen zu lernen. Acht Weingüter und ein Erzeuger für alkoholfreie Weine machen bei den „Mußbacher Spitzen“ mit. Am traditionellen Termin (erstes Wochenende im März) wird dieses Jahr ebenfalls nicht festgehalten. Die „Mußbacher Spitzen“ finden stattdessen drei Wochen später statt: am Samstag, 26., und Sonntag, 27. März. Die Veranstalter erhoffen sich durch die Verschiebung, dass sich die derzeitige Corona-Lage bis dahin etwas entspannt hat und die Verkostung dann als eine der ersten Wein-Veranstaltungen in der Pfalz stattfinden kann. Die Verkostung findet an beiden Tagen von 13 bis 18 Uhr statt, der Eintrittspreis beträgt 20 Euro für die Tageskarte und 30 Euro für eine Zwei-Tages-Karte. Weitere Informationen: www.mussbacher-spitzen.de.