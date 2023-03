Wer mit dem Zug kommt und am Mußbacher Bahnhof aussteigt, sollte sich auf keinen Fall fehlgeleitet fühlen. Zwar wird am Wochenende in Gimmeldingen wieder Mandelblütenfest gefeiert, aber schon in Mußbach laden Weingüter zum Verweilen ein. Denn die „Mußbacher Spitzen“ sind angesagt, ebenfalls eine Veranstaltung mit Tradition und einer großen Fangemeinde.

Acht Weinerzeuger aus Mußbach haben sich dafür in diesem Jahr zusammengetan. Weinverkostung ist sowohl am Samstag, 1. April, als auch am Sonntag, 2. April, jeweils von 13 bis 18 Uhr möglich. Offiziell eröffnet werden die „Spitzen“ dabei samstags um 13 Uhr Bähr Pfalztraube. Wer die Eröffnung übernimmt? Selbstverständlich die Mußbacher Weinprinzessin Emma, die einen Tag zuvor gegen 19 Uhr im Herrenhof gekrönt wird. Ebenfalls öffentlich, wobei die Party unter dem Motto „Mußbacher Majestätenschaukel“ steht.

Bähnel fährt

Wie im vergangenen Jahr laden die „Spitzen-Winzer“ direkt in ihre Betriebe ein, wo „spannende Weine“ verkostet und gekauft werden können. Durch das „Weingut-Hopping“ sollen die Gäste möglichst viel über das jeweilige Weingut und seine Besonderheiten erfahren. Erstmals geht dabei der „Spitzen-Express“ an den Start: ein Bähnchen, das zu den „Spitzen-Winzern“ tourt und dabei auch den Bahnhof ansteuert.

Apropos Mandelblüte: Ganz außen vor bleibt sie in Mußbach natürlich nicht. So beteiligen sich die „Spitzen“ am Samstag an „Vino Lumino“. Zudem gibt es einen Mandel-Cocktail, ausgewählte Rosé-Weine und kleine Mandel-Leckereien.

Info



Tickets gibt es an den Tageskassen in den Weingütern für 22 Euro am Tag oder 33 Euro für zwei Tage. Internet: www.mussbacher-spitzen.de.