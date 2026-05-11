Der Förderverein des Mußbacher Schwimmbads ist in den letzten Zügen der Bad-Vorbereitung vor dem Saisonstart am 23. Mai. Wie der Verein mitteilt, haben schon seit Ende März haben die freiwilligen Helfer einige Reparaturen, Gartenarbeiten und viele Handgriffe an den Wochenenden erledigt. Den letzten Schliff gaben die Jüngsten des Vereins den Spielgeräten, in dem sie selbst für die Farbgestaltung sorgten. Mit Pinsel und Farbeimer ausgestattet arbeiteten die Kinder mit großer Sorgfalt und Begeisterung an der „Raupe Nimmersatt“, an der Schaukel, den Umrandungen und Bänken, deren Farben aufgefrischt oder komplett erneuert werden mussten. Die Farbe spendete die Hornbach AG. Der Körper der „Raupe Nimmersatt“ wurde mit Unterstützung der Firma Dach- und Holzbau Wilhelmy erneuert, die auch die Sitzgelegenheiten dazu passend anfertigte.