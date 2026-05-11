Der Förderverein des Mußbacher Schwimmbads ermöglicht Schwimmunterricht für acht Schulen. Schulveranstaltungen wie die Bundesjugendspiele sind auf dem Gelände des TV Mußbach.

Jürgen Abel sitzt derzeit über dem Belegungsplan für den Schulsport im Mußbacher Schwimmbad. Der Vorsitzende des Fördervereins war früher Lehrer für Sport und Biologie und kennt die Anforderungen des Schulsports genau. Damit der Unterricht reibungslos ablaufen kann, öffnet das Bad während der Badesaison unter der Woche erst ab 13 Uhr für die Allgemeinheit. Vormittags steht es von Montag bis Freitag den Schulen zur Verfügung.

„Wir haben so viel Sportmaterial vorrätig und ausreichend Platz, sodass drei Klassen parallel unterrichtet werden können“, sagt Abel. Dennoch sei die Koordination der vielen Klassen aufwendig. Insgesamt nutzen acht Schulen das Angebot für den Schwimmunterricht.

In der Vergangenheit konnten Schulen das Gelände des Schwimmbads auch für Leichtathletik-Unterricht und Bundesjugendspiele nutzen. Die Anlagen entsprachen jedoch irgendwann nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Vor drei Jahren stufte die Stadtverwaltung den Bereich deshalb in Absprache mit Vereinen und Schulen von einer Sportstätte zu einem Spielgelände herab.

Wird sonst nicht nachgefragt

Als Alternative finden schulische Sportveranstaltungen wie Training oder Bundesjugendspiele inzwischen auf dem Gelände des TV Mußbach statt.

Im Mußbacher Schwimmbad gibt es außerdem ein Beachvolleyballfeld und eine Inliner-Bahn. Nach einer Elterninitiative sollten diese Bereiche auch außerhalb der Öffnungszeiten des Bades für Kinder und Jugendliche nutzbar sein. Laut Abel ließ sich dies mit der ehrenamtlichen Struktur des Fördervereins jedoch nicht dauerhaft beaufsichtigen. Deshalb wurde der Bereich mit einem Zaun abgetrennt und kann nun unabhängig vom Badebetrieb geöffnet oder abgeschlossen werden.

„Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es von den Kindern und Jugendlichen außerhalb des Badebetriebs nicht genutzt und nicht nachgefragt wird“, sagt Abel.