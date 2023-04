Den wohl größten Erfolg ihrer Tanzkarriere feierten Rolf und Iris Pernat vom TSC Saltatio im TV Mußbach in Berlin.

In der Max-Schmeling-Halle wurde innerhalb des „Berlin Dance Festivals“ die Weltmeisterschaft der Senioren III in den Lateintänzen ausgetragen. Das Ehepaar Pernat hatte sich vergangene Woche bei der deutschen Meisterschaft in der Kombination noch mit dem zweiten Platz zufrieden geben müssen. Nun wollte es in seiner Paradedisziplin Latein die Weltspitze angreifen.

In der Vorrunde stellten sich 77 Paare dem internationalen Wertungsgericht. Nach insgesamt vier Runden war die Freude der Mußbacher bereits riesig. Die beiden qualifizierten sich als einziges deutsches Paar für das sechspaarige Finale. Dort tanzten sie ihre beste Runde des Turnieres. Dass sie bereits 20 Tänze in den Beinen hatten, war ihnen nicht anzumerken. Ihr Trainer Anton Ganopolsky war zufrieden mit der Leistung im Finale. Zum ersten Mal in ihrer Karriere gewannen Rolf und Iris Pernat eine Medaille bei einer Weltmeisterschaft. Sie wurden Dritte.