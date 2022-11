Hereuka, es ist vollbracht: In Mußbach gibt es seit Mittwoch wieder eine eigenständige Postfiliale. In der Freiherr-vom-Stein-Straße erwartet Ingeborg Schwab montags bis freitags von 14.30 bis 17.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr ihre Kunden. Als unser Fotograf kurz nach 14.30 Uhr vor Ort eintraf, gab es aber eine kurze Schrecksekunde. Denn auf dem Zettel an der Glastür stand zu lesen, dass sich die Eröffnung verschiebe. Indes hing der Zettel aus gegebenem Anlass bereits seit April. In der freudigen Aufregung wurde er einfach vergessen.