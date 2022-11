Der städtische Bauhof hat den Rad- und Gehweg mit fest im Boden verankerten Sperrbaken gesichert. Damit kann dort auch nicht mehr geparkt werden.

Der städtische Bauhof hat vor wenigen Tagen dafür gesorgt, dass an einer klassischen Bürgerärger-Front in Neustadt Ruhe einkehren könnte. Entlang der Mußbacher Landstraße wurden zwischen der Fahrbahn und dem Rad-/Gehweg in Höhe eines Autohauses in Richtung AVG-Kreisel rot-weiße Sperrbaken im Boden verankert.

Wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage mitteilte, wurde diese Sperre von der Verkehrskommission geprüft, beschlossen und angeordnet und in der Folge der Bauhof beauftragt. Die Begründung: Die Baken seien zwingend notwendig, um Radfahrer sowie Fußgänger an der stark befahrenen Bundesstraße zu schützen. Gleichzeitig wird damit verhindert, dass der Rad- und Gehweg von Autos oder aber Autotransportern zugeparkt wird, die Nutzer damit auf die Straße abgedrängt werden.

Schwerer Unfall 2016

Genau das hatten Neustadter Bürger ebenso wie der städtische Radverkehrsbeauftragte Arnold Merkel immer wieder angemahnt. Dabei wiesen sie auch auf einen schweren Unfall hin, der sich an jener Stelle vor knapp sechs Jahren ereignet hatte. Zuletzt im Oktober 2021 hatte die Stadt versprochen, dass sich die Verkehrskommission damit befassen werde. Auch bei der öffentlichen (Online-)Sitzung der Arbeitsgruppe (AG) Radverkehr im März dieses Jahres waren die Mußbacher Landstraße samt AVG-Kreisel Thema, weil die Situation verbessert werden sollte. Allerdings wurde einem sichereren Radverkehr in der Talstraße Richtung Lambrecht die erste Priorität eingeräumt.

Diese AG tagt laut Christine Locher, Leiterin der Abteilung Verkehrsplanung, etwa viermal im Jahr. Die öffentliche Sitzung im März sei zusätzlich angesetzt worden, um die Bürger besser einzubinden. Beim jüngsten Treffen Mitte Oktober hat Locher noch einmal dargelegt, dass nach dem Nahverkehrskonzept mit den neuen Buslinien ab 11. Dezember 2022 das angestrebte Mobilitätskonzept im nächsten Jahr Vorrang haben und folglich Personal binden werde. Erst danach könne, wie in den vergangenen Jahren immer wieder kommuniziert, ein Radverkehrskonzept auf den Weg gebracht werden.

Ein bisschen was geht

Das eine oder andere hat sich indes trotzdem getan oder ist im Werden. Dazu gehört, dass die Rampen zur Autobahn-Brücke entlang der K1, der Kreisstraße zwischen Neustadt und Speyerdorf, verbreitert werden sollen. Die Ausschreibung läuft laut Bauabteilung. Weiter geplant wird auch an der Talstraße in Richtung Lambrecht. Es geht beispielsweise um eine sogenannte Fahrradweiche an der Einfahrt zur Amalienstraße, mit der der Radverkehr in verschiedene Richtungen getrennt würde, sowie um die Stadteinfahrt von Lambrecht kommend.