Die städtische Kita in Mußbach soll erweitert werden. 66 neue Betreuungsplätze sollen dadurch in der Einrichtung Am Stentenwehr geschaffen werden. Um das Projekt angehen zu können, muss der bestehende Bebauungsplan geändert werden, denn dieser sieht im Erweiterungsareal bisher lediglich die Errichtung eines Spielplatzes vor. Der Mußbacher Ortsbeirat hat die Änderung am Mittwochabend einstimmig beschlossen. „Es herrscht absolute Einigkeit, dass wir die Erweiterung wollen“, so Ortsvorsteher Dirk Herber. Bis Ende Juni müssen nun noch Umwelt- und Bauausschuss sowie Stadtrat der Änderung des Bebauungsplans zustimmen.