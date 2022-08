Gestern noch Eselshautfest, heute schon Johanneskerwe: Ab Freitag, 5. August, wird in Mußbach vier Tage lang gefeiert. Jede Menge Musik für viele Geschmäcker stehen auf der Festmeile ebenso im Angebot wie kulinarische Genüsse.

„Unsere Johannes-Kerwe war auch in den Vor-Corona-Jahren immer eine besondere Kerwe, die durch das vielfältige Musikangebot in den teilnehmenden Höfen geprägt war“, beschreibt Ortsvorsteher Dirk Herber das besondere Flair des Fests. Insofern hofft er auch zur Eröffnung am Freitag um 18 Uhr vor der protestantischen Johanneskirche auf viele Besucher. Dann wird der Kerwebaum gestellt und – ein echtes Alleinstellungsmerkmal – die Patenschaft für den Mußbacher Esel versteigert.

Immer im Genossenschaftshof

Tradition hat auch der ökumenische Gottesdienst sonntags um 10 Uhr. Abgehalten wird er im Hof der Weinbiet Manufaktur, der erstmals über das ganze Wochenende durch die Feuerwehr bespielt wird. Ergänzt wird das bunte Angebot von den Weingütern Buchert, Hellmer und Klohr, Weiks Vinothek sowie vom katholischen Kirchenbauverein. Was nicht fehlen darf: ein Kerwestück der Dornerei in der Villa des Herrenhofs.