Die Herrenhofstraße in Mußbach muss in Höhe der Hausnummern 19 bis 21 für eine Woche voll gesperrt werden. Das teilt die Neustadter Stadtverwaltung mit Verweis auf die Stadtwerke mit. Demnach beginnt die Sperrung am Mittwoch, 25. März, um circa 8 Uhr und endet in der darauffolgenden Woche am Mittwoch, 1. April, um etwa 18 Uhr. Wie es in der Mitteilung weiter heißt, wird die Sperrung wegen Instandhaltungsarbeiten am Gasversorgungsnetz nötig. Das Passieren mit dem Fahrrad oder zu Fuß sei während der Zeit der Arbeiten möglich.