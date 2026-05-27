„Vor Sonne schützen – Hautkrebs verhindern“: Das ist 2026 das neue Motto des Mußbacher Schwimmbads. Wie es zur Geltung kommen soll, wurde bei der Saisoneröffnung erklärt.

Die Badesaison im Mußbacher Schwimmbad wurde am Samstag von der Trachtengruppe und der Grundschule eröffnet. Bei der Begrüßung durch Oberbürgermeister Marc Weigel und der Vorstellung sämtlicher Neuerungen waren über 800 Gäste anwesend. „Sonne pur und 30 Grad, ideale Voraussetzungen, allen Besuchern unser diesjähriges Motto bewusst zu machen“, freute sich Jürgen Abel, Vorsitzender der Fördergemeinschaft Mußbacher Schwimmbad. Die Gesundheitsvorsorge der Bevölkerung stehe dieses Jahr im Vordergrund. So soll an jedem Badetag die Aufforderung „Vor Sonne schützen – Hautkrebs verhindern“ über die Sprechanlage des Schwimmbades verkündet werden, wie Weigel in seiner Begrüßung lobend ankündigte.

Infostände bei der Eröffnung

Anschließend wurde das vom Verein PfalzHerz gespendete Sonnensegel von vier Jugendlichen auseinandergezogen, unter welchem die neue UV-Index-Tafel zu finden ist. Diese informiert täglich über die Intensität der UV-Strahlung, um das Bewusstsein für Sonnenbrand und Hautschäden zu schärfen. Unter anderem war das Team der Apotheke Mußbach für weitere Informationen rund ums Thema Sonnenschutz vor Ort. Fußballfans waren eingeladen, einen WM-Tipp bei der VR-Bank Mittelhaardt abzugeben. Kinderschminken mit „Tattoos“ beim Förderverein der katholischen Kita rundeten das Angebot ab.

Nach der erfolgreichen Eröffnungsveranstaltung ging es dann ins kühle Nass. Während des Höchststandes der Sonne wurden blaue Sonnenschutzmützen, die von der Deutschen Krebshilfe zur Verfügung gestellt wurden, an alle Kleinkinder verteilt. „Besser kann es nicht anlassen“, fasste Abel den gelungen Einstieg in die diesjährige Badesaison zusammen.