Gerhard Klohr hat sich am jüngsten Kameradschaftsabend der Mußbacher Feuerwehr aus dem aktiven Feuerwehrdienst verabschiedet. Zuvor wurde ihm das „Silberne Feuerwehr-Ehrenkreuz“ des Deutschen Feuerwehrverbandes überreicht. Der 63-Jährige war seit Januar 1992 hauptamtlicher Gerätewart der Verbandsgemeinde Edenkoben, zudem war er als Feuerwehrmann im Einsatz, 44 Jahre in Mußbach und 28 Jahre in Edenkoben.