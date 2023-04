Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Imposante 287 Hektar groß und für manche mit einem rätselhaften Namen versehen: die Mußbacher Eselshaut. Sie ist die größte Einzellage an der Mittelhaardt. Wie geht es den Winzern dort? Was heißt es, auf so einer großen Lage Wein anzubauen? Unser Autor ging auf Spurensuche und lernte viel über Mußbach und den Esel.

Der Name Eselshaut soll auf das mittelhochdeutsche Wort „houwet“ für Heuernte zurückgeführt werden und deute auf die Wiesen hin, auf denen