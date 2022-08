Oft wurde in Mußbach darüber diskutiert, den Dorfschlittweg auszubauen und von einem landwirtschaftlichen Weg in eine öffentliche Straße umzuwidmen. Aus Sicht des Weinbauvereins war und ist die häufige widerrechtliche Nutzung aber kein Argument dafür, den Weg freizugeben. Jetzt wurden auch im zweiten Wegabschnitt zwischen Lauterbachstraße und der Ecke Am Hasenstein/Kurpfalzstraße Schilder aufgestellt, die ihn als landwirtschaftlichen Weg kennzeichnen und die allgemeine Durchfahrt verbieten. Wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage informierte, sei das wegen Anwohner- und Winzerbeschwerden geschehen, nachdem die Verkehrskommission sich dafür ausgesprochen habe. Ein Anwohner des Hasensteins hatte sich auch bei der RHEINPFALZ darüber beschwert und den langen Umweg beklagt, um zum Beispiel zum Rewe-Markt oder zum Friedhof zu kommen. Wie berichtet, soll der Dorfschlittweg als Lkw-Zufahrt dienen, wenn das Baugebiet westlich des Mußbacher Bahnhofs realisiert wird.