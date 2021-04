In seiner dunkelblauen Uniform, mit der Pickelhaube auf dem Kopf, dem Degen am Gürtel und der Schelle in der Hand war Dorfbüttel Michael Rein bei den Mußbachern bekannt. Nach langer Krankheit ist er am 26. September im Alter vom 65 Jahren gestorben.

„Wir können uns unsere Feste gar nicht ohne ihn vorstellen“, sagt Ortsvorsteher Dirk Herber betrübt. Michael Rein sei „eine Institution für die Gemeinde“ gewesen und habe sich in vielen Bereichen engagiert. „Wir werden ihn schmerzlichst vermissen“, so Herber. Rein hinterlässt eine Tochter und einen Sohn.

Über 25 Jahre lang war Michael Rein auf jedem Fest als Dorfbüttel zugegen. Schon sein Urgroßvater war seinerzeit mit der Schelle in Mußbach unterwegs, und Rein ließ sich seine Uniform nach dessen Vorbild schneidern. „Auch wenn er einmal krank war: Wenn der Dorfbüttel gebraucht wurde, war er da, komme was wollte“, erzählt sein Bruder Klaus Rein. „Er hat diese Aufgabe geliebt.“

Patent angemeldet

Aber nicht nur bei der Kerwe trat Michael Rein für die Gemeinde ein. So gestaltete er lange Zeit die große Krippe zum Weihnachtsmarkt und hatte viel Freude daran, immer ein paar Figuren zu verstecken, die eigentlich gar nicht dazugehörten. Zudem engagierte er sich als Vorsitzender im VdH-Mußbach sowie bei den Lourdesfreunden. „Wenn es um die Organisation der Gottesdienste ging, war er stets an vorderster Front dabei und hat oft die Fahne des Freundeskreises bei den Wallfahrten geschwenkt“, berichtet sein Bruder.

Als gelernter Schreiner arbeitete Michael Rein bis zu seiner Pensionierung bei der BASF und war im Akustikbau tätig. In Neustadt restaurierte er vor rund 30 Jahren die Turmuhr der Stiftskirche. Dabei entwickelte er eine kostengünstige Methode, das Schlagwerk nachts abzuschalten, und meldete ein Patent an. Der Prototyp sei in der Marienkirche verbaut worden, erzählt Klaus Rein, bevor sein Bruder das Patent verkauft habe.

Die Beisetzung findet am Donnerstag, 15. Oktober, um 14 Uhr auf dem Mußbacher Friedhof statt. Wenn das Wetter mitspielt, soll die Trauerfeier im Freien abgehalten werden.