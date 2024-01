In Mußbach wird CDU-Ortsvorsteher Dirk Herber im Juni nach dann zehnjähriger Amtszeit nicht zur Wiederwahl antreten. Der Ortsverband hat nun einen Nachfolger gekürt: Joachim Ax führt die Bewerberliste für den Ortsbeirat an und kandidiert um das Amt des Ortsvorstehers. Ortsverbandsvorsitzende Janina Klohr: „Es ist ein kraftvolles Zeichen unserer lebendigen CDU vor Ort, dass unsere Mitglieder so zahlreich erschienen sind, um allen Kandidatinnen und Kandidaten für den Ortsbeirat und besonders unserem Ortsvorsteherkandidaten Joachim Ax den Rücken für den kommenden Wahlkampf zu stärken.“ Auch Dirk Herber, der sich künftig auf seine Tätigkeit im Landtag konzentrieren will, aber auf Platz vier für den Ortsbeirat kandidiert, sagte: „Ich freue mich, dass wir mit Joachim Ax jemanden für die Kandidatur begeistern konnten, der eben diese hohen Ansprüche erfüllen und unser Dorf in eine gute Zukunft begleiten will.“ Ax versprach bei der Versammlung: „Ich werde alles tun, um die Menschen in unserem Dorf zu überzeugen, dass ich der Richtige für dieses Amt bin.“