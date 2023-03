Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Mußbacher fühlen sich wohl in ihrem Weindorf. Nur vier Bewohner haben sich bei der Redaktion mit Problemen für die Leseraktion gemeldet. Ein Thema spielt dabei eine besondere Rolle: die Verkehrssituation in der Straße Am Stecken.

Zum Thema Verkehr stellt Ulrich Müller eine übergeordnete Frage: „Wie sieht denn das Verkehrskonzept für Mußbach generell aus?“ Müller vermisst etwa einen beleuchteten