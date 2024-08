Das Weingut Buchert in Mußbach feiert von Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. August, von 17 bis 22 Uhr sein 25-jähriges Bestehen. Winzer Matthias Buchert gründete 1999 das Weingut. „Gefeiert wird in unserem Weingarten und Weinshop mit Gästen, Freunden und allen, die mit uns auf die 25 Jahre anstoßen möchten“, sagt seine Frau, Stefanie Buchert. Sie ist für die strategische Unternehmensentwicklung zuständig und führt das Büro für Weingut und Gästehaus. Am Freitag und Samstag werden die Gäste ab 18 Uhr mit Live-Musik unterhalten. Für den Sonntag ist eine Karaoke-Party geplant, ebenfalls ab 18 Uhr. „Dann werden wir gleichzeitig das Sommersaison-Finale begehen“, sagt Buchert. Neben der Verkostung und dem Verkauf der aktuellen Weine haben sich die Bucherts etwas Besonderes ausgedacht. „Wir haben Weine aus unserer Historie, die wir für diesen Anlass als kleine Zeitreise ebenfalls öffnen werden“, sagt sie.