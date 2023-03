Die Vollsperrung in Mußbach in der Straße Zum Ordenswald zwischen den Hausnummern 6 und 27 muss voraussichtlich bis Mittwoch, 15. März, verlängert werden. Das teilen die Stadtwerke Neustadt mit. Ursprünglich sollten die Arbeiten eine Woche früher abgeschlossen sein. In dem Bereich wird am Gasversorgungsnetz gearbeitet. Fußgänger und Radfahrer können die Baustellen passieren. Der Verkehr aus Süden wird demnach über Heidweg, Freiherr-vom-Stein-Straße und Breitenweg in Richtung Ortsmitte umgeleitet. Wer von Westen kommt, fährt über Am Stentenwehr, Sundhofweg, Freiherr-vom-Stein-Straße und Breitenweg. Die Müllabfuhr und die Rettungswege sind laut den Stadtwerken gewährleistet.