Vor den Hausnummern 6 und 27 ist die Straße Zum Ordenswald in Mußbach von Montag, 27. Februar, bis voraussichtlich Mittwoch, 8. März, für den Kfz-Verkehr vollgesperrt. Nach Angaben der Stadtwerke stehen Reparaturarbeiten am Gasversorgungsnetz an. Fußgänger und Radfahrer könnten die Baustellen aber passieren. Der Verkehr aus Süden wird demnach über Heidweg, Freiherr-vom-Stein-Straße und Breitenweg in Richtung Ortsmitte umgeleitet. Wer von Westen kommt, fährt über Am Stentenwehr, Sundhofweg, Freiherr-vom-Stein-Straße und Breitenweg. Müllabfuhr und Rettungswege seien gewährleistet.