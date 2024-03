Die Mitgliederversammlung der Freien Wählergruppe (FWG) in Mußbach hat Roland Ipach zum Kandidaten für das Amt des Ortsvorstehers gekürt. Wie Schriftführer Jürgen Medart mitteilt, wurde auch eine Liste mit 15 Kandidaten für die Wahl des Ortsbeirates am 9. Juni aufgestellt. Auch hier steht Ipach an der Spitze, gefolgt von Martin Futterer und Constantin Ufer. Ipach kündigte ein Bürgergespräch an, bei dem sich die FWG-Kandidaten vorstellen werden und politische Ziele für die kommende Legislaturperiode genannt werden.