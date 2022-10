Die städtische Kita in Mußbach soll erweitert werden. Dafür muss der Bebauungsplan geändert werden. Jetzt ging es erstmals um Bedenken und Anregungen, die zu dem Projekt geäußert wurden. Auch von Bürgern.

Als erstes damit befasst war der Ortsbeirat Mußbach am Mittwoch. Wie Ortsvorsteher Dirk Herber im Nachgang informierte, schlossen sich die Mitglieder einstimmig den Vorschlägen der Verwaltung an. Das heißt, dass Bedenken von Bürgern gegen die Erweiterung gegen den dringenden Bedarf an Kita-Plätzen abgewogen und am Ende abgewiesen wurden.

Bedenken gab es unter anderem wegen der erwarteten Lärmbelastung. Aber auch ein möglicherweise erhöhtes Verkehrsaufkommen spielte eine Rolle – vor allem in der Johann-Gottlieb-Fichte-Straße, von wo aus der Erweiterungsbau zugänglich sein soll. Angesprochen wurde ebenso, dass laut jüngstem Kita-Bedarfsplan etwa 20 Plätze in Mußbach fehlten, die Erweiterung aber über 60 bringen solle. Die Stadtverwaltung weist diese Einwendungen zurück. In Sachen Lärmbelastung bezieht sie sich auch auf Gutachten, wonach die Grenzen nicht überschritten würden. Der Bedarf an Kita-Plätzen sei stadtweit sehr hoch und müsse mittelfristig gedeckt werden können.

Baubeginn 2023?

Laut Herber hat der Ortsbeirat Verständnis für die Sorgen der Bürger, folgte aber den Argumenten der Verwaltung. Er rechnet damit, dass mit dem Wohngebiet am Bahnhof auch in Mußbach der Bedarf an Kita-Plätzen weiter steigt. Mit den Bedenken befasst waren nun noch Umwelt- sowie Bauausschuss, bevor am Dienstag der Stadtrat entscheidet. Wenn der geänderte Bebauungsplan einmal gilt, liegt Baurecht vor. Herber hofft, dass 2023 mit dem Bau begonnen wird.