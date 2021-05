Am ersten Wochenende im August soll in Mußbach gefeiert werden – coronakonform natürlich. Das kündigte Ortsvorsteher Dirk Herber (CDU) am Mittwochabend im Ortsbeirat an. Traditionell ist an diesem Termin die Johanneskerwe. Diese muss wegen der Pandemie in der gewohnten Form aber ausfallen. Stattdessen soll es kleinere Hoffeste geben. Wie die genau gefeiert werden, hänge von der weiteren Entwicklung der Pandemie ab, so Herber. „Immer nur die digitale Kerwe to go will keiner mehr haben“, sagte Herber und bekam Zustimmung des Ortsbeirats.