Technik, Maschinen, Chemie – all das gab’s in alten Zeiten im Weinbau nicht. Aber auch der Weinberg an sich sah völlig anders aus. Wie, das zeigt der historische Kammertbau im Johannitergarten des Herrenhofs in Mußbach, der jetzt gerade frisch restauriert worden ist.

So wie hier auf einer kleinen Parzelle neben dem Alten Stall des Herrenhofs sah die Rebenerziehung bis ins 19. Jahrhundert fast überall in der Pfalz aus: ohne die heute üblichen Rankdrähte