Ein Dreivierteljahr mussten die Mußbacher warten, jetzt steht die Eröffnung der neuen Post-Filiale in den gewohnten Räumen endlich bevor: Wie das Unternehmen Oberbürgermeister Marc Weigel mitgeteilt hat, öffnet die Filiale am 24. April in der ehemaligen Bäckerei Stahl in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Deren Mitarbeiter hatten bis 30. Mai die Postgeschäfte als Kooperationspartner der Post im Weindorf übernommen. Da die Suche nach einem neuen Partner im Einzelhandel oder in einem anderen Gewerbe bis zuletzt ergebnislos geblieben ist, stellt die Post nun eigenes Personal in Mußbach ab: montags bis freitags von 14.30 bis 17.30 Uhr sowie samstags zwischen 10 und 13 Uhr.

Wie die Post auf Anfrage mitteilt, sollen dort zwei Mitarbeitende eingesetzt werden. Ortsvorsteher Dirk Herber ist froh, dass sich endlich wieder etwas tut. Die Grundversorgung sei nun wieder gewährleistet. „Gerade mit Blick darauf, dass wir uns in Sachen Wohnbebauung weiterentwickeln. Zu einer guten Infrastruktur gehört eben auch das Angebot der Post“, so Herber. Die Post sei nach wie vor bemüht, einen passenden Partner zu finden, kündigt sie im Schreiben an den OB an.