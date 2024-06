Die Weinbiet Manufaktur in Mußbach startet ein neues Angebot. Einer Mitteilung zufolge findet ab sofort an jedem ersten Donnerstag im Monat eine After-Work-Party in der Vinothek statt. Premiere des neuen Angebots ist am Donnerstag, 4. Juli, von 17 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Gäste sollen in geselliger Runde bei einem Glas Wein, Aperitif-Getränken und kleinen Snacks den Arbeitstag ausklingen lassen.