Wegen der Corona-Pandemie gab es eine längere Pause, aber am Samstag trafen sich auf Einladung der Mußbacher FWG wieder mehr als 20 Bürgerinnen und Bürger zur Müllsammelaktion „Saubere Flur“. Wie Roland Ipach, der Vorsitzende der Mußbacher FWG, mitteilte, wurden die Straßen von den Ortseingängen bis zu den angrenzenden Nachbargemeinden gereinigt. Im Vorfeld habe die Straßenverwaltung den Müll direkt an den Straßenrändern beseitigt, informierte Ipach, deshalb seien diese relativ sauber gewesen. „Dennoch konnten etwa 600 Kilogramm Abfall aller Art in den angrenzenden Hecken- und Saumstrukturen eingesammelt werden.“

Der Großteil des Mülls habe dieses Jahr wieder aus gefüllten Wertstoffsäcken bestanden, die doch eigentlich vor jeder Haustür von der Müllabfuhr abgeholt würden. „Auch größere Mengen illegal abgelagerter Sperrmüll wurden in der Gemarkung gefunden, ebenso wie Glas- und Plastikflaschen, die trotz Pfand von rücksichtslosen Zeitgenossen achtlos in der Natur entsorgt wurden“, hieß es weiter. Die Helfer wurden zu einem Umtrunk mit Imbiss eingeladen.