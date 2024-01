Vom früheren Fußballnationalspieler Andreas Möller stammt die schöne Weisheit: „Mailand oder Madrid – Hauptsache Italien“. So ähnlich ging es nun auch den Machern der Reihe „MrWissen2go“ beim ZDF. Man muss den Spruch nur abwandeln: „Thüringen oder Pfalz – Hauptsache Hambach“.

Unseren Zeitungskollegen von der FAZ in Frankfurt ist zu verdanken, dass sich etliche Menschen in Deutschland am Mittwoch mit dem Hambacher Fest befasst haben. Denn rund um die Ereignisse von 1832 und ihre Bedeutung für die deutsche Demokratie geht es in besagter Folge von „MrWissen2go“. Das ZDF-Video sei sogar für das Geschichtsabitur 2024 beworben worden, so die FAZ. Was so manchen kritischen Geist natürlich motiviert, sich die elf Minuten ganz genau anzuschauen.

Die FAZ informierte am Mittwoch ihre Leser, dass ihr etliche Fehler aufgefallen seien, denn der Film über das Hambacher Fest werde bebildert mit Darstellungen des Wartburgfests in Thüringen von 1817 und anderer Ereignisse. Die FAZ wirft den Machern der Reihe vor, bei Bildern, die zum Text von Moderator Mirko Drotschmann eingeblendet werden, nicht so akribisch mit der Quellenangabe und Erläuterungen zu sein, was man denn da genau sieht. Wiederholt, so schreibt die Zeitung, habe sie bei „MrWissen2go“ auf Fehler hingewiesen, wofür sich das ZDF bedankt habe und die nun auch behoben werden sollen.

Wir sagen’s als Beobachter mal mit Andreas Möller: „Hambach oder Wartburg – Hauptsache Demokratie“. Bei allem Bilder-Konflikt kein schlechter Vorsatz für 2024. Vor allem rund ums zweite Neustadter Demokratiefest Ende Mai.