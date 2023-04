„Wir hätten mit ihm gerne noch den Aufstieg in die A-Klasse gefeiert“, sagt Leander Baumann, Vorstandsmitglied des VfL Neustadt. Der Verein hat seinen Ehrenvorsitzenden verloren: Jürgen Johannes ist im Alter von 84 Jahren verstorben.

Jürgen Johannes war seit rund 55 Jahren ehrenamtlich im VfL Neustadt aktiv. Bis Januar 2022 war er Sprecher des Vorstandes, seit 1988 VfL-Ehrenvorsitzender. Oft ist Jürgen Johannes wegen seines Engagements für den Verein an der Haidmühle „Mr. VfL“ genannt worden. „Er war immer ansprechbar – auch in Zeiten, in denen es im Verein nicht so gut gelaufen ist“, sagt Baumann. Johannes habe sich zuletzt noch engagiert: „Wenn es im Verein unterschiedliche Meinungen gegeben hat, hat er vermittelt.“ Wer etwas aus der Vereinshistorie wissen wollte, war ebenfalls bei ihm an der richtigen Adresse: Er verwaltete das Vereinsarchiv, hatte jede Menge Zeitungsartikel, Fotos und Dokumente gesammelt. Und er verpasste bis November so gut wie kein Heimspiel der VfL-Fußballer, die Spitzenreiter in der B-Klasse West sind. Dann wurde er, so Baumann, krank.

Johannes gehört dem VfL seit 1966 an. Von 1972 bis 1988 stand der ehemalige Führungsmanager eines Maschinenbau-Unternehmens dem Traditionsverein bereits als Vorsitzender zur Verfügung. Er ist dabei achtmal wiedergewählt worden. Zuvor hatte er unter Dr. Schott von 1968 bis 1970 als Dritter Vorsitzender der Vereinsführung angehört. Von Juni 2009 bis 2022 hatte Johannes erneut ein Amt im Vorstand inne. Er führte zudem von 1975 bis 1978 den damaligen Stadtverband für Leibesübungen als Vorsitzender an, war über zwei Jahrzehnte dessen stellvertretender Vorsitzender. Für seine vielfältigen Verdienste um den Sport hat Jürgen Johannes 2011 unter anderem die goldene Ehrenmedaille des Deutschen Fußball-Bundes erhalten.