Mountainbiker Lukas Baum hat sich im Rathaus in das Goldene Buch der Stadt eingetragen. Der Neustadter hat zusammen mit seinem Teamkollegen und besten Freund Georg Egger den „Cape Epic“ gewonnen. Dies ist das bedeutendste Etappen-Mountainbikerennen der Welt und 700 Kilometer lang. Ausgetragen wird es in Südafrika. „Das war eine grandiose Nachricht, und wir sind alle sehr stolz. Einer der erfolgreichsten Sportler der Stadt hat damit Sportgeschichte geschrieben“, gratuliert Oberbürgermeister Marc Weigel. „Der Sieg kam für uns völlig unverhofft, aber alles ist perfekt gelaufen“, so der 27-jährige Baum. Sehr gut gefallen habe ihm die Gegend am Westkap: „Es gibt viele Parallelen zur Pfalz. Die Menschen sind offen und lebensfroh, lieben gutes Essen und dort sind viele Weingüter beheimatet.“ Als nächste Ziele peilt der Radfahrer die Titelverteidigung im kommenden Jahr und die Teilnahme an Olympia 2024 an. Baum: „Ein Traum wäre natürlich ein Ticket für die Tour de France.“