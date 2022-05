Bei einer Downhill-Abfahrt im Bereich der Kalmit stürzte ein 61-jähriger Mountainbikefahrer aus Karlsruhe am Samstag gegen 13.45 Uhr und rutschte in den Böschungsbereich. Dabei zog sich der Mann nach Angaben der Polizei schwere Verletzungen im Rückenbereich zu. Die Feuerwehr Maikammer und Einsatzkräfte des DRK bargen den Mann, der mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Ludwigshafen geflogen wurde.