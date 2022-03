Zwei Neustadter steigen auf dem Hockenheimring in die Saison 2022 ein. Der dreimalige Europameister Günter Becker wird Sechster. Manfred Niederberger muss viel basteln.

Zum motorsportlichen Auftakt auf dem Hockenheimring, dem Preis der Stadt Stuttgart, packte auch Günter Becker aus Neustadt sein Wettbewerbsfahrzeug aus und startete in der Gleichmäßigkeitsprüfung für Formel-Rennfahrzeuge. Für den 62-jährigen Busunternehmer ist der Hockenheimring trotz seiner vielen Erfolge immer wieder eine besondere Herausforderung. So auch an diesem Wochenende. Er brachte seinen Formel-Ford mit dem Zwei-Liter-Motor mit ins badische Motodrom, wo auf dem 4,574 Kilometer langen Kurs gefahren wurde.

Siebenmal deutscher Meister

Seit 1977 betreibt der stets gut gelaunte Pilot seine Herzenssache, den Motorsport. Sieben deutsche Meistertitel hat er eingefahren. Und dazu war er noch dreimal Europameister im Formel-Rennsport. Mit all diesen Erfahrungen ging er auch an diesem Wochenende mit den zwei Wertungen an den Start und auf die Piste. Sicher lenkte er das Sportgerät mit seinen 140 Pferdestärken über den Asphalt und freute sich letztlich unter den 36 Startern über den sechsten Platz. „Diese beiden Tage waren nur zum Einfahren auf das neue Sportjahr“, verriet der Neustadter. Denn schon bald soll es so richtig losgehen mit Bestzeiten. Dann aber steigt er in seinen March Formel III, in dem es dann nochmals ein Stück schneller über die Pisten geht.

Den Einstieg in das neue Sportjahr wagte in Hockenheim auch Manfred Niederberger aus Neustadt. Er startete ebenfalls in den Gleichmäßigkeitsprüfungen, allerdings in der Gruppe der Tourenwagen.

Motor setzt aus

Denn der 57-jährige Kraftfahrzeugmeister brachte seinen Autobianchi A 112 an den Start. Motorsport betreibt er seit dem Jahr 2000. Bei Bergrennen ist der Pilot seit 2008 auf den Strecken unterwegs. Das Wettbewerbsfahrzeug hat er neu aufgebaut – es war im nordbadischen Motodrom der erste richtige Renneinsatz. „Beim Motor machten sich Aussetzer bemerkbar, weshalb ich in der Rennpause etwas zu basteln hatte“, verriet der Pilot. Zuversichtlich ging er in den zweiten Wettbewerb, denn er war überzeugt, den Fehler gefunden und behoben zu haben. In der Tat lief das Werk mit seinen 90 Pferdestärken im zweiten Teil deutlich besser, wenn auch noch nicht ganz im Sinne des Fahrers. „Das Auto hat gehalten, das war zunächst das Wichtigste“, betonte der Neustadter.