Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

René Rast ist zurück im Kampf um den DTM-Titel 2020. Zwei Galavorstellungen in Zolder haben den Piloten des Neustadter Teams Rosberg auf Platz zwei der Tabelle gebracht. Dabei mussten er und seine Crew eine heiße Phase cool bewältigen. Und am kommenden Wochenende geht’s schon wieder auf die Rennstrecke in Zolder.

René Rast hat abgeliefert, so wie man es von ihm erwarten konnte. Souverän. Pole-Position und Sieg am Samstag, Startplatz drei und Triumph am Sonntag. Macht 54 Punkte. Damit ist