Der Amerikaner Dev Gore, DTM-Pilot im Neustadter Team Rosberg, wird nicht am Wochenende bei den Rennen auf dem Nürburgring starten. Am Donnerstagabend teilte das Team mit, dass an seiner Stelle Christopher Haase eingesetzt wird. Der ist ein Partner auf Augenhöhe für den zweiten Rosberg-Fahrer Nico Müller.

Knall beim Neustadter Team Rosberg: Dev Gore wird bei den DTM-Rennen am Wochenende nicht für den Neustadter Rennstall auf dem Nürburgring fahren. „Der US-Amerikaner, der in dieser