Valentino Catalano aus Westheim ist im Formel-Rennsport angekommen: Der Pilot vom Motorclub Haßloch startete in der französischen Formel 4 und wurde Junior-Champion. Beeindruckend ist die Bilanz des 14-jährigen Schülers.

In allen 21 Rennen, die wegen der Corona-Pandemie auf sieben Rennwochenenden in nur drei Monaten ausgefahren worden sind, fuhr er in die Punkteränge. In vier Rennen stand er in der Gesamtwertung